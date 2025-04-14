Сельские работники культуры в Ростовской области получат 2 миллиона

Работники культуры, которые трудятся в сельской местности Ростовской области, будут получать два миллиона рублей подъемных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Программа «Земский работник культуры» на Дону действует с января. И, чтобы привлечь в село как можно больше специалистов, участники получали федеральную выплату в размере одного миллиона рублей. Сейчас же, по решению Юрия Слюсаря, специалисты начнут получать еще один миллион, который будет выделяться из областного бюджета.
Отметим, что конкурс для тех, кто хочет принять участие в программе, стартует 15 апреля и продлится до 15 июля. Сейчас в регионе есть 95 вакансий.