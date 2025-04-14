Сельские работники культуры в Ростовской области получат 2 миллиона

Программа «Земский работник культуры» на Дону действует с января. И, чтобы привлечь в село как можно больше специалистов, участники получали федеральную выплату в размере одного миллиона рублей. Сейчас же, по решению Юрия Слюсаря, специалисты начнут получать еще один миллион, который будет выделяться из областного бюджета.