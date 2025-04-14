На ВДНХ начали подготовку фонтанов к открытию сезона

— В рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице, промоем после зимы и подготовим к открытию фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», «Колос» и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнят бригады коммунальных служб из семи человек каждая с привлечением спецтехники, — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Позолоченные элементы и мозаики очищают вручную мягкими кистями с раствором лимонной кислоты, гранит — аппаратами высокого давления. Для фонтана «Золотой колос» высотой 16 метров привлекают альпинистов, а к сооружению в Третьем Каменском пруду добираются на лодках.
Перед запуском проверят гидравлику, насосы и конструкции в подземных коллекторах, говорится в Telegram-канале.
Заммэра также рассказал, что около 640 тысяч элементов наружного освещения специалисты промыли и покрасили в рамках месячника по благоустройству.