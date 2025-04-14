На ВДНХ начали подготовку фонтанов к открытию сезона

— В рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице, промоем после зимы и подготовим к открытию фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», «Колос» и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнят бригады коммунальных служб из семи человек каждая с привлечением спецтехники, — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.