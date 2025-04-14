Мэр заявил, что срезать деревья из-за парковочных мест в центре Минска не будут

О парковках личного транспорта в центре Минска журналистам рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Отрывок видео интервью опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко.
«Срезать деревья, чтобы сделать парковку, было бы совершенно неправильно. Поэтому мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам без серьезных вложений. Но все должны понимать, что тогда будет вноситься определенная небольшая оплата за парковочные места», — отметил Владимир Кухарев.
Председатель Мингорисполкома подчеркнул, что парковки для Минска — это очень серьезный вопрос, потому что у минчан в собственности около 900 тысяч автомобилей плюс порядка 200 тысяч автомашин каждый день въезжают в столицу.
Именно поэтому город пытается пересадить людей на общественный транспорт, строя новые станции метро, выделяя полосу движения для автобусов, троллейбусов, электробусов.
Кстати, 14 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил проблему парковок в Минске с мэром Кухаревым (здесь подробнее).
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