В Омской области клещи покусали уже около 150 человек

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили о количестве омичей, покусанных клещами. По состоянию на 10 апреля в медицинские учреждения по поводу укусов клещей уже обратились 148 человек, в том числе 82 ребенка.
Как сообщили в ведомстве, случаев заболеваний, передаваемых клещами, не зарегистрировано. При этом в специализированных лабораториях было исследовано 94, 9% снятых с людей клещей.
В Роспотребнадзоре также напомнили, куда следует обращаться при укусе членистоногого. Взрослым — в ближайший травмпункт по месту жительства, а также:
— ЦРБ.
— БУЗОО «ГП № 1» по ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно). Здесь обслуживаются взрослые Центрального административного округа г. Омска; -
БУЗОО «ГКБСМП № 2», ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), для жителей Октябрьского административного округа г. Омска;
— Поликлиника № 1 БУЗОО «ГБ № 3», ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно). Обслуживает взрослых Советского административного округа г. Омска;
— БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А. Н.», поликлиника № 2, ул. Комарова, 20. Для жителей Кировского административного округа г. Омска. В ночное время пациенты направляются в поликлинику № 1 БУЗОО «ГБ № 3»;
— Поликлиника № 2 БУЗОО «МСЧ № 4», ул. А. Павлова, 29. Здесь обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска, в ночное время пациенты направляются в БУЗОО «ГКБСМП № 2».
— При укусе ребенка клещом следует обращаться в:
— в учреждения здравоохранения на территории муниципального района Омской области;
— поликлинику № 1 БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» по адресу: ул. 20 Партсъезда, д. 24 (для жителей Советского и Центрального административных округов города Омска, круглосуточно);
— БУЗОО «Детская городская поликлиника № 8» по адресу: ул. Куйбышева, д. 29 (для жителей Октябрьского и Ленинского административных округов города Омска);
— БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2» по адресу: ул. Путилова, д. 5 (для жителей Кировского административного округа города Омска).