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В Ростовской области начали отключать отопление

В северных районах Ростовской области отопительный сезон завершат позже.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершается отопительный сезон. Уже с 15 апреля в донской столице и десяти муниципальных образованиях области начнут отключать тепло. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

В сообщении говорится, что первым от отопления отключили Песчанокопский район. Сегодня, 14 апреля, отключения пройдут в Волгодонске и Константиновском районе. А 15 апреля отопительный сезон завершится в Веселовском, Боковском, Волгодонском, Заветинском, Дубовском, Зимовниковском, Ремонтненском, Кагальницком, Советском и Шолоховском районах.

А в северных территориях области отопительный сезон завершится позднее.