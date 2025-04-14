В Ростовской области начали отключать отопление

В сообщении говорится, что первым от отопления отключили Песчанокопский район. Сегодня, 14 апреля, отключения пройдут в Волгодонске и Константиновском районе. А 15 апреля отопительный сезон завершится в Веселовском, Боковском, Волгодонском, Заветинском, Дубовском, Зимовниковском, Ремонтненском, Кагальницком, Советском и Шолоховском районах.