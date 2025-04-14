Участники дорожного картеля из Ростовской области оплатили штраф в 396,2 млн руб

По данным ведомства, шесть дорожных компаний из Ростовской и Волгоградской областей вступили в картельный сговор для поддержания цен на торгах. Речь идет о контрактах по строительству, ремонту и содержанию дорог в вышеназванных регионах и Республике Адыгея.