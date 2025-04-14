Участники дорожного картеля из Ростовской области оплатили штраф в 396,2 млн руб

Две дорожные компании из Ростовской области выплатили штраф за участие в картельном сговоре. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.
По данным ведомства, шесть дорожных компаний из Ростовской и Волгоградской областей вступили в картельный сговор для поддержания цен на торгах. Речь идет о контрактах по строительству, ремонту и содержанию дорог в вышеназванных регионах и Республике Адыгея.
— Служба признала организации нарушившими антимонопольное законодательство и назначила каждой из них штраф. Суды трех инстанций поддержали позицию ведомства, — прокомментировали в ФАС.
Ранее штрафы выплатили остальные четыре компании.