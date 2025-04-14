Средний Урал получит 14 млрд рублей на дороги по нацпроекту

Свердловская область получит в 2025 году почти 14 миллиардов рублей на реализацию дорожной составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансовая поддержка дорожных работ будет обеспечена благодаря меморандуму, подписанному врио губернатора Денисом Паслером и главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.
Данное соглашение определяет программу дорожных работ и целевые показатели, которых регион должен достичь к 2030 году. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая рассказала о планах дорожных ремонтов на 2025 год, их финансировании и задачах национального проекта. По её словам, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», являющегося ключевой частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предусмотрено выделение 13,8 миллиарда рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета, 6,1 миллиарда рублей — из областного бюджета, а 89 миллионов рублей — из местных бюджетов.
«Доля автомобильных дорог регионального значения, которая должна соответствовать нормативным требованиям на 2025 год, составляет 54%. Для автомобильных дорог, входящих в городские агломерации, — 86%, и для автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, — 74%», — сообщила Наталья Новицкая.
Планируется, что к 2025 году 54% автомобильных дорог регионального значения будут соответствовать нормативным требованиям. Для дорог, расположенных в городских агломерациях, этот показатель составит 86%, а для дорог, входящих в опорную сеть, — 74%", добавила Новицкая.
Для достижения этих целей в предстоящем дорожном сезоне запланированы масштабные работы на 86 объектах. Будет произведен ремонт 24 участков региональной сети и приведено в нормативное состояние еще 16 участков. Общая протяженность этих участков составит около 257 километров, включая шесть участков улиц Нижнего Тагила общей протяженностью чуть более двух километров и 12 участков улиц Екатеринбурга протяженностью 13,4 километра. Также планируется привести в нормативное состояние 23 искусственных сооружения.
В стадии реализации у дорожных строителей будет находиться пять крупных объектов. В частности, планируется завершить реконструкцию путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле, а также реконструировать мосты через реки Ржавец, Поломка, Тегень и Татарку.
По словам заместителя министра, работы, которые технологически возможно выполнять в любое время года, уже начались. Ведется активная подготовка материалов, демонтаж старых конструкций, а также работы по ремонту и устройству водопропускных труб. Укладка асфальтобетонного покрытия начнется после установления среднесуточных температур выше пяти градусов.