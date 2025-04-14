Средний Урал получит 14 млрд рублей на дороги по нацпроекту

Данное соглашение определяет программу дорожных работ и целевые показатели, которых регион должен достичь к 2030 году. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая рассказала о планах дорожных ремонтов на 2025 год, их финансировании и задачах национального проекта. По её словам, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», являющегося ключевой частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предусмотрено выделение 13,8 миллиарда рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета, 6,1 миллиарда рублей — из областного бюджета, а 89 миллионов рублей — из местных бюджетов.