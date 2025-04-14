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Нижегородцы жалуются на вонь от питьевой воды

«Нижегородский водоканал» объяснил, почему вода пахнет тиной.

Жители Нижнего Новгорода массово жалуются на вонь от питьевой воды: вот уже несколько дней она пахнет тиной. Компания «Нижегородский водоканал» объяснила это понижением уровня воды в Волге.

Из-за малоснежной зимы уровень воды в реках понизился, поэтому до минимума снизился и водосброс на Нижегородской ГЭС.

«Гидродинамические характеристики течения рек изменились в сторону турбулентного взмучивания отложений в реке, нагрузка на водоочистные сооружения кратно возросла», — объяснили на предприятии.

После того, как собственная лаборатория водоканала зафиксировала запах от воды в Волге, увеличилось количество промывок трубопроводов. При этом нижегородцев заверили, что запах не влияет на безопасность воды — она соответствует СанПиН. Справиться с запахом питьевой воды помогут фильтры или кипячение.

Ранее жители жаловались на вонь в Нижнем Новгороде.