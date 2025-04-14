Нижегородцы жалуются на вонь от питьевой воды

После того, как собственная лаборатория водоканала зафиксировала запах от воды в Волге, увеличилось количество промывок трубопроводов. При этом нижегородцев заверили, что запах не влияет на безопасность воды — она соответствует СанПиН. Справиться с запахом питьевой воды помогут фильтры или кипячение.