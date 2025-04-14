Забастовка дворников привела к проблемам с вывозом мусора в Центральном районе Петербурга

Мы уменьшили на 10−15% количество дворов, где необходима выкатка контейнеров: закупили более компактную технику и начали заезжать во дворы сами. Но в некоторые дворы и сами жители не готовы нас пускать, поскольку не хотят шума«, — отмечают в пресс-службе “Невского экологического оператора”.