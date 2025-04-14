Забастовка дворников привела к проблемам с вывозом мусора в Центральном районе Петербурга

НЭО фиксировал проблему с пятницы, 11 апреля. Ответственные за вывоз мусора составляли подробные отчеты с фотофиксацией о том, что происходит и по какой причине не удается выполнить работу.
Забастовка охватила не меньше 20 адресов на территории Владимирского муниципального округа: массовый отказ выкатывать мусорные баки наблюдается на Коломенской, Большой Московской, Боровой, Загородном, Джамбула и Рубинштейна. По данным НЭО, это результат забастовки дворников ЖКС № 2 Центрального района. Предположительно, это может быть связано с проблемами в оплате их труда.
Вечером воскресенья, 13 апреля, к оперативному разрешению ситуации с мусором подключилось жилищное агентство Центрального района: его сотрудники своими силами начали выкатывать переполненные контейнеры на улицу, а НЭО и «Автопарк № 1 Спецтранс» организовали вывоз этого мусора.
В ночь с 13 на 14 апреля к вывозу отходов привлекли дополнительную спецтехнику.
Как объясняют в НЭО, выкатка мусорных контейнеров бывает необходима для дворов с ограниченным доступом в историческом центре.
"Такая система вывоза мусора характерна и для других городов с исторической застройкой: таких как Стокгольм, Таллин и Стамбул.
Мы уменьшили на 10−15% количество дворов, где необходима выкатка контейнеров: закупили более компактную технику и начали заезжать во дворы сами. Но в некоторые дворы и сами жители не готовы нас пускать, поскольку не хотят шума«, — отмечают в пресс-службе “Невского экологического оператора”.
Компания старается делать всё возможное, чтобы контейнеры с мусором находились на улице минимальное время и отходы вывозили оперативно.
Как рассказали «Фонтанке» местные жители, проблемы с уборкой мусора могут быть не только на уровне ЖКС и городских служб, но и на уровне подрядчиков ресторанов на таких улицах как Рубинштейна. Заведения общепита обязаны самостоятельно организовывать вывоз своих отходов.
Директор ЖКС № 2 Центрального района Наталия Полуянская не стала комментировать «Фонтанке» ситуацию с забастовкой дворников. Компания на 80% принадлежит ООО «Проминвест», на 20% — городу, за прошлый год ее прибыль составила больше 7,5 млн рублей.
В администрации Центрального района сообщили, что по данным на 14 апреля нарушения устранены, работа и взаимодействие ответственных служб осуществляется в установленном порядке.