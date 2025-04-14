Нижегородские призывники начнут получать электронные повестки в этом году

Об этом сообщил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов на пресс-конференции 14 апреля.
В этом году электронные повестки нижегородским призывникам будут направлять впервые. В регионе начал работать единый реестр воинского учета. Там собраны данные о гражданах, которые подлежат этому учету.
Повестки в электронном виде начнут отправлять в ближайшее время через личный кабинет на портале госуслуг. Электронный документ будет считаться врученным через семь дней после отправки. При этом такие повестки будут дублироваться бумажными.
Напомним, во время весеннего призыва в этом году планируется отправить на военную службу 3,2 тысячи жителей Нижегородской области. Среди них будут 700 человек из Нижнего Новгорода.