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Нижегородские призывники начнут получать электронные повестки в этом году

Жители Нижегородской области начнут получать электронные повестки в рамках весеннего призыва 2025 года.

Об этом сообщил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов на пресс-конференции 14 апреля.

В этом году электронные повестки нижегородским призывникам будут направлять впервые. В регионе начал работать единый реестр воинского учета. Там собраны данные о гражданах, которые подлежат этому учету.

Повестки в электронном виде начнут отправлять в ближайшее время через личный кабинет на портале госуслуг. Электронный документ будет считаться врученным через семь дней после отправки. При этом такие повестки будут дублироваться бумажными.

Напомним, во время весеннего призыва в этом году планируется отправить на военную службу 3,2 тысячи жителей Нижегородской области. Среди них будут 700 человек из Нижнего Новгорода.