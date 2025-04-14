График движения по мосту Нижегородской ГЭС изменится с 14 апреля

В период с 14 по 18 апреля 2025 года, с 21:00 до 03:00 следующего дня, на автомобильном мосту, который проходит через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Городецком округе, будет производиться поэтапное ограничение движения. Об этом сообщили в соцсетях Нижегородской ГЭС.
Продолжительность каждого ограничения составит до 120 минут с интервалом в 30 минут.
Данные мероприятия связаны с демонтажем мостовых плит и балок в пролетах № 10 и № 12.
Напомним, что в апреле 2024 года на мосту Нижегородской ГЭС был проведён внеплановый ремонт. Они были связаны с тем, что по переправе ездят большое количество грузовиков со значительным превышением массы более 15 тонн. Водители нарушают правила, которые запрещают проезд грузового транспорта по автодорожному мосту.