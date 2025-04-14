График движения по мосту Нижегородской ГЭС изменится с 14 апреля

Напомним, что в апреле 2024 года на мосту Нижегородской ГЭС был проведён внеплановый ремонт. Они были связаны с тем, что по переправе ездят большое количество грузовиков со значительным превышением массы более 15 тонн. Водители нарушают правила, которые запрещают проезд грузового транспорта по автодорожному мосту.