Эксперт перечислил способы, помогающие быстрее заснуть

Ночами некоторые сибиряки мучаются вопросом — как же скорее уснуть, особенно если на работу вставать уже к шести часам утра. В разговоре с NEWS.ru врач-сомнолог Алена Гаврилова поделилась «рецептом» идеального сна.
— Поскорее заснуть поможет утяжеленное одеяло, так как у большинства людей оно вызывает расслабление и спокойствие, имитацию объятий. Также в идеале нужно проветрить комнату и проконтролировать, чтобы влажность воздуха составляла около 60%, это особенно актуально в зимнее время или если у человека есть заболевание носоглотки или ротоглотки, — сказала Гаврилова.
Помогут и шторы, которые практически не пропускают солнечные лучи. По наблюдениям сомнолога, положение тела никак не влияет на качества сна.
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