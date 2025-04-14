Эксперт перечислил способы, помогающие быстрее заснуть

— Поскорее заснуть поможет утяжеленное одеяло, так как у большинства людей оно вызывает расслабление и спокойствие, имитацию объятий. Также в идеале нужно проветрить комнату и проконтролировать, чтобы влажность воздуха составляла около 60%, это особенно актуально в зимнее время или если у человека есть заболевание носоглотки или ротоглотки, — сказала Гаврилова.