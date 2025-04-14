Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде начали ремонтировать

Напомним, что в марте в приволжской столице прошел Кубок мира по айс-кроссу. Спортсмены состязались на Чкаловской лестнице, которую частично залили льдом специально для турнира. Сообщалось, что лестницу (является объектом культурного наследия) непременно обследуют после спортивного мероприятия на предмет возможного появления дефектов. При этом лестницу проверяли и до Кубка.