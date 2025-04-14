В Татарстане хотят упразднить два населенных пункта Альметьевского района

Согласно кадастровым картам, на месте этого населенного пункта находится участок, относящийся к категории земель сельхозназначения, предоставленный в аренду КФХ Заикину А. В. Во время осмотра здесь обнаружен небольшой огород, используемый без оформленных документов, а также полуразрушенная будка.