В Татарстане хотят упразднить два населенных пункта Альметьевского района

«По результатам анализа выявлено два населенных пункта, не соответствующих критериям развития — Бутинское лесничество в составе Альметьевского сельского поселения и поселок Хазовка в составе Новоникольского сельского поселения Альметьевского района», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Уточняется, что эти населенные пункты фактически не функционируют и не имеют перспектив дальнейшего развития.
Населенный пункт Бутинское лесничество располагается приблизительно в 500 метрах от региональной дороги Русский Акташ — Кузайкино — Дербедень — Казань — Оренбург. В документах территориального планирования и в Едином государственном реестре недвижимости сведения о его границе отсутствуют. Поэтому определить точное местоположение невозможно.
Согласно кадастровым картам, на месте Бутинского лесничества находится лесной массив, относящийся к категории земель лесного фонда. Земли населенных пунктов здесь отсутствуют.
По информации отдела МВД России по Альметьевскому району, зарегистрированных жителей в Бутинском лесничестве нет.
По данным Калейкинского лесничества Минлесхоза РТ, в период с 1995 по 1997 год контора лесничества и жители переехали в населенный пункт Молодежный Альметьевского района. С этого времени Бутинское лесничество перестало существовать.
Поселок Хазовка располагается приблизительно в 2,42 км от региональной дороги Заинск — Бухарай — Урсаево — Альметьевск и в 566 метрах от промысловой дороги к нефтяным объектам.
Согласно кадастровым картам, на месте этого населенного пункта находится участок, относящийся к категории земель сельхозназначения, предоставленный в аренду КФХ Заикину А. В. Во время осмотра здесь обнаружен небольшой огород, используемый без оформленных документов, а также полуразрушенная будка.
По информации отдела МВД России по Альметьевскому району, зарегистрированные жители в населенном пункте отсутствуют. В похозяйственных книгах Новоникольского сельского поселения с 1986 года по настоящее время новые записи о ведении домохозяйств по поселку не вносились.
Во время обсуждений жители Альметьевского сельского поселения и Новоникольского сельского поселения поддержали инициативу об упразднении этих населенных пунктов.