Раз уж мы начали разговор про платформы в контексте фейков, то про YouTube тоже стоит пару слов сказать. Эта площадка давно стала притчей во языцех, особенно когда речь идет о дезинформации. Только за 2024 год на ней не удалили более 67 тыс. противоправных материалов — в их числе ролики про якобы конфликты на религиозной почве и фейки об армии. Казалось бы, не удалил и не удалил. Но все это — не просто видео. Это вбросы, рассчитанные на эмоции. На разжигание. И да, на таких платформах просто так рассчитывать на сотрудничество не приходится. Именно поэтому и ведется активная работа по созданию площадок вроде GFCN, именно поэтому Россия и другие страны начали уделять огромное внимание цифровому суверенитету и развитию отечественных платформ. Да, этот процесс идет не очень быстро, но идет. И все больше стран начинает понимать то, что осознала Россия за годы СВО — западные компании способны отвернуться от тебя в любой момент, нарушив договорные обещания и сбежав в родные юрисдикции.