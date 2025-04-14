Отопительный сезон завершают в Брестской области

В частности, Брестский горисполком оповестил, что в областном центре отопительный период для всех потребителей тепловой энергии официально завершается 15 апреля. «Среднесуточная температура, в принципе, достигла тех показателей, которые рекомендуются нормативными документами для окончания отопительного сезона. Горисполком принял решение о его завершении 15 апреля. Отопительный сезон прошел хорошо. Глобальных аварийных ситуаций не возникало. Отключения были лишь краткосрочные, которые были связаны с устранением мелких недочетов», — рассказал генеральный директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Андрей Гашев.