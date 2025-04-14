Отопительный сезон завершают в Брестской области

Письмо подписано 14 апреля. «В связи с прогнозируемым устойчивым повышением температуры наружного воздуха необходимо рассмотреть вопрос о прекращении подачи тепловой энергии для нужд отопления», — говорится в документе для председателей городских и районных исполнительных комитетов.
В частности, Брестский горисполком оповестил, что в областном центре отопительный период для всех потребителей тепловой энергии официально завершается 15 апреля. «Среднесуточная температура, в принципе, достигла тех показателей, которые рекомендуются нормативными документами для окончания отопительного сезона. Горисполком принял решение о его завершении 15 апреля. Отопительный сезон прошел хорошо. Глобальных аварийных ситуаций не возникало. Отключения были лишь краткосрочные, которые были связаны с устранением мелких недочетов», — рассказал генеральный директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Андрей Гашев.
Коммунальные службы Бреста уже приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. «Начали где-то вскрывать теплотрассы. Будем приступать к их плановой замене», — добавил Андрей Гашев.
Нынешний отопительный сезон в Брестской области начался 3 октября.