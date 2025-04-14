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В Ростове каждая вторая компания берет на работу пенсионеров

Пенсионерам в Ростове предлагают работать водителями, рабочими, продавцами и инженерами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове почти 50% компаний нанимают на работу пенсионеров. К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов по поиску работы.

Опрос проводился в начале апреля среди фирм. По результатам опроса 51% компаний берут пенсионеров в штат на общих основаниях. Еще 30% предприятий нанимают эту категорию людей на отдельные должности.

Кстати, в основном пенсионеров готовы принять в те отрасли, где больше всего чувствуется дефицит рабочей силы. Речь идет о водителях, продавцах, кладовщиках, рабочих и инженерах.

Также исследование показало, что каждая четвертая компания удерживает пенсионеров в организации.