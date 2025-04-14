В Ростове каждая вторая компания берет на работу пенсионеров

В Ростове почти 50% компаний нанимают на работу пенсионеров. К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов по поиску работы.
Опрос проводился в начале апреля среди фирм. По результатам опроса 51% компаний берут пенсионеров в штат на общих основаниях. Еще 30% предприятий нанимают эту категорию людей на отдельные должности.
Кстати, в основном пенсионеров готовы принять в те отрасли, где больше всего чувствуется дефицит рабочей силы. Речь идет о водителях, продавцах, кладовщиках, рабочих и инженерах.
Также исследование показало, что каждая четвертая компания удерживает пенсионеров в организации.