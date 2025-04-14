Сколько поездов летом поедут в Крым

«Восемь поездов будет ходить из Москвы, три поезда из Петербурга, а также десять поездов и три прицепные группы вагонов из других регионов», — проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что в этом году к ежедневному фирменному двухэтажному поезду № 27/28 «Таврия Экспресс» добавят дополнительный двухэтажных поезд № 168/167. Он будет курсировать раз в четыре дня расписанием поезда № 68/67. Пять поездов из российской столицы будут ежедневными со станциями прибытия Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия.
«По многочисленным просьбам пассажиров из Петербурга мы добавили третий поезд в Крым из города на Неве — № 177/178 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь, через Москву и Тулу. Он будет ходить через день. Теперь из Петербурга можно уехать на трех поездах — круглогодичный поезд до Севастополя и летний поезд до Евпатории будут ходить каждый день», — добавили в компании.
Кроме того, новые поезда поедут в Симферополь из Таганрога и Владикавказа, а также следование продолжат составы из Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Смоленска и Волгограда — в Симферополь, а также из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Группы беспересадочных вагонов традиционно назначены из Пскова в Евпаторию, из Архангельска в Севастополь и из Белгорода в Симферополь.
Большая часть билетов на самые популярные железнодорожные маршруты на майские праздники уже распродана. Как сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», среди топовых направлений — курорты Черноморского побережья.