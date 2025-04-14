Сколько поездов летом поедут в Крым

«По многочисленным просьбам пассажиров из Петербурга мы добавили третий поезд в Крым из города на Неве — № 177/178 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь, через Москву и Тулу. Он будет ходить через день. Теперь из Петербурга можно уехать на трех поездах — круглогодичный поезд до Севастополя и летний поезд до Евпатории будут ходить каждый день», — добавили в компании.