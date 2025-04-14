Появилось видео задержания киргизов в бане, после которого вызвали посла России

11 апреля они нагрянули в баню и устроили проверку документов. Всего задержали около 40 человек, позже их отвезли в участок. Источник Readovka уточнил, что против нескольких мигрантов возбудили административные дела по статье о нарушении режима въезда и пребывания в России. Владельца заведения, добавили журналисты, проверяют на предмет нарушения статьи УК об организации незаконной миграции.