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Согласованный Лукашенко норматив о развитии парковочного пространства готовится в Беларуси

Согласованный Лукашенко норматив о развитии парковок готовится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

14 апреля во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев проинформировал главу государства о развитии парковочного пространства в столице, сообщает БелТА. Подготовлен соответствующий нормативный документ, который согласован президентом и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение.

Кстати, мэр завил, что срезать деревья из-за парковочных мест в центре Минска не будут (здесь подробнее). А еще Александр Лукашенко обсудил проблему парковок в Минске с мэром Кухаревым (подробности здесь).

Мы писали, что налоговики предупредили о звонках, которые получат билетные спекулянты в Беларуси (здесь подробнее).