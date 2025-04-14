Согласованный Лукашенко норматив о развитии парковочного пространства готовится в Беларуси

14 апреля во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев проинформировал главу государства о развитии парковочного пространства в столице, сообщает БелТА. Подготовлен соответствующий нормативный документ, который согласован президентом и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение.