В Канаде обнаружили следы бронированных динозавров-анкилозавров

Раньше ученые уже находили на западе Северной Америки следы бронированных динозавров, однако все они были оставлены четырехпалыми нодозаврами — близкими родичами анкилозавров, которые не обладали костяной булавой на хвосте, но были дополнительно защищены от атак хищников костяными шипами на спине и боках. Находки Арбор и ее коллег говорят о том, что оба типа бронированных динозавров длительное время сосуществовали, в чем в прошлом сомневались многие палеонтологи.