В Канаде обнаружили следы бронированных динозавров-анкилозавров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили на юго-западе Канады первые в истории ископаемые следы анкилозавров — бронированных динозавров, чей хвост был оснащен своеобразной костяной палицей. Это открытие стало свидетельством того, что примерно 100 млн лет назад в данном регионе Северной Америки сосуществовало сразу две разновидности бронированных динозавров — нодозавры и анкилозавры, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале JVP.
«Обнаруженные нами следы динозавра были оставлены ящером, у которого было только три пальца на ноге, что позволяет однозначно отнести его к категории классических анкилозавров, у которых на хвосте присутствовала каменистая булава. Это первая находка такого рода — раньше нам удавалось находить лишь четырехпалые следы других бронированных ящеров из семейства нодозаврид», — говорится в исследовании.
Данное открытие совершили куратор Королевского музея Британской Колумбии в Виктории (Канада) Виктория Арбор и исследователи, уже много лет изучающие условия жизни анкилозавров и то, как они взаимодействовали с окружающим миром. Например, несколько лет назад им удалось выяснить, что эти ящеры использовали хвостовые костяные «палицы» не только для отражения атак хищных динозавров, но и для выяснения отношений друг с другом.
Недавно ученым удалось значительно расширить представления о том, как протекала эволюция этих бронированных ящеров. При проведении раскопок на территории региона Тамблер-Ридж в юго-западной части Канады исследователям удалось обнаружить большое число следов анкилозавров, оставленных на поверхности почвы около 100 млн лет назад и окаменевших благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Раньше ученые уже находили на западе Северной Америки следы бронированных динозавров, однако все они были оставлены четырехпалыми нодозаврами — близкими родичами анкилозавров, которые не обладали костяной булавой на хвосте, но были дополнительно защищены от атак хищников костяными шипами на спине и боках. Находки Арбор и ее коллег говорят о том, что оба типа бронированных динозавров длительное время сосуществовали, в чем в прошлом сомневались многие палеонтологи.
Также ранее ученым не удавалось найти ископаемых останков североамериканских анкилозавров в породах, сформировавшихся 84−100 млн лет назад. Обнаружение следов этих ящеров в отложениях данной эры говорит о том, что они не полностью исчезли с территории будущей Северной Америки, как предполагали некоторые палеонтологи, что значительно расширяет представления ученых об эволюции данных ящеров, подытожили Арбор и ученые.