До +20 градусов тепла обещают 15 апреля в Волгоградской области

Синоптики обещают, что 15 апреля жителей Волгограда и области ждет настоящая весенняя идиллия: без дождей и с комфортной температурой. Пора доставать легкие куртки и наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, ночью будет прохладно от +2 до +7 градусов, а в некоторых районах области возможны даже заморозки до −4 градусов. В Волгограде же ночью ожидается более комфортная температура — от +5 до +7 градусов.