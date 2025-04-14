До +20 градусов тепла обещают 15 апреля в Волгоградской области

Синоптики обещают, что 15 апреля жителей Волгограда и области ждет настоящая весенняя идиллия: без дождей и с комфортной температурой. Пора доставать легкие куртки и наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, ночью будет прохладно от +2 до +7 градусов, а в некоторых районах области возможны даже заморозки до −4 градусов. В Волгограде же ночью ожидается более комфортная температура — от +5 до +7 градусов.
Днем же солнце будет щедро одаривать волгоградцев своим теплом. Столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов по области, а в самом Волгограде ожидается +17…+19 градусов — идеально для пикника в парке или прогулки по набережной Волги. Ветер будет умеренный, северо-восточный или восточный, ночью 2−7 м/с, а днем усилится до 5−10 м/с.