Доля льготной ипотеки в Ростовской области составила почти 90%

По итогам марта 2025 года Ростовская область вошла в топ-3 субъектов, в которых отмечается самый высокий спрос на льготную ипотеку. При этом доля ипотечных программ в донском регионе за март увеличилась на 2,2 п.п. по сравнению с февралем и составила 89,7%. Такие данные предоставил партнер Сбера — аналитический центр Домклик.