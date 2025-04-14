Доля льготной ипотеки в Ростовской области составила почти 90%

По итогам марта 2025 года Ростовская область вошла в топ-3 субъектов, в которых отмечается самый высокий спрос на льготную ипотеку. При этом доля ипотечных программ в донском регионе за март увеличилась на 2,2 п.п. по сравнению с февралем и составила 89,7%. Такие данные предоставил партнер Сбера — аналитический центр Домклик.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в приоритете у жителей региона по-прежнему находится семейная ипотека, которая составляет 82,1% от общего объёма ипотеки. Именно она повлияла на увеличение объемов ипотечного кредитования в марте 2025 года.
— Эта программа стала реальным инструментом улучшения жилищных условий жителей региона. Особенно важно, что льготные условия позволяют снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет, делая мечту о собственном жилье более достижимой, — подчеркнул Константин Бугрим.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка.
Специалисты также отмечают, что в Ростовской области реализуются различные меры региональной господдержки, направленные на повышение доступности жилья и ипотечных кредитов. Среди них — субсидия на погашение процентных ставок по жилищным кредитам, ипотека для выпускников-отличников под 1% годовых, для врачей, фельдшеров и педагогов, субсидия для оплаты части стоимости жилья и другие.
Господдержку вправе получить категории граждан: молодые и многодетные семьи, сотрудники бюджетных учреждений регионального и местного уровня, боевых действий, молодые ученые, участники специальной военной операции, а также водители общественного транспорта. Предоставленные льготы позволяют приобрести жилье на первичном рынке либо построить индивидуальный жилой дом.
Как рассказал заместитель Губернатора Ростовской области Владимир Ревенко, в 2024 году 1,5 тысячи жителей Дона смогли получить региональные субсидии на сумму 1,3 млрд рублей. В этом году Правительство области также продолжит оказывать поддержку в улучшении жилищных условий. Областным бюджетом на эти цели планируется выделить 5,6 млрд рублей на период 2025—2027 годов.