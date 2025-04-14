В будущий парк «Патриот» в Омске завезли военную технику

В омский парк Победы, где создается еще одно парковое пространство «Патриот», завезли первые экземпляры списанной военной техники. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в целом минобороны РФ поставит в Омск несколько десятков списанной военной техники, которая будет экспонироваться в парке «Патриот».
Напомним, новое выставочное пространство, парк «Патриот», создается к юбилею 80-летия Победы. Вход в парк украсят светодиодные экраны в виде Звезд Победы, также здесь появится цифровая стена памяти с хроникой и архивными материалами о Великой Отечественной войне. В самом парке Победы сейчас проводятся масштабные ремонтные работы.