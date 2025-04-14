В Москве призвали перестать подкармливать уток

Отмечается, что несвоевременная подкормка приводит к утрате естественных инстинктов животных, и они становятся зависимыми от человека. Соблазнившись легкодоступным пропитанием, они могут ошибочно выбрать место для гнезда. Есть вероятность, что на этой территории не окажется видоспецифичного корма для выкармливания птенцов. В конечном счете нехватка полезных веществ чревата возможными болезнями или в худшем случае гибелью утят.