В Москве призвали перестать подкармливать уток

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды призвал москвичей перестать подкармливать уток, поскольку из-за этого их потомство может оказаться под угрозой.
«Потомство некоторых уток может оказаться под угрозой, если сейчас не перестать подкармливать пернатых… Ежегодно подкормку птиц необходимо прекращать с приходом стабильных плюсовых температур. Излишний уход может навредить как самим пернатым, так и их будущему выводку», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что несвоевременная подкормка приводит к утрате естественных инстинктов животных, и они становятся зависимыми от человека. Соблазнившись легкодоступным пропитанием, они могут ошибочно выбрать место для гнезда. Есть вероятность, что на этой территории не окажется видоспецифичного корма для выкармливания птенцов. В конечном счете нехватка полезных веществ чревата возможными болезнями или в худшем случае гибелью утят.
«Птицы, вернувшиеся с зимовки, тоже рискуют оказаться в уязвимом положении. Чтобы благополучно перенести миграционный полет в следующем сезоне, им жизненно важно уже сейчас научиться самостоятельно добывать пропитание в естественной среде. Природные корма обеспечивают уток всеми необходимыми питательными веществами гораздо лучше, чем угощения от людей», — подчеркивается в сообщении.