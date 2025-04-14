Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь сел в Феодосии до 15 апреля останутся без воды

Из-за аварии в Феодосии без воды остались восемь сел.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аварийно-восстановительных работ на Субашском водоводе до 14:00 15 апреля будет ограничено водоснабжение в нескольких населенных пунктах Феодосии, информирует «Вода Крыма».

Так, временно без водоснабжения остались жители села Бабенково, Приветное, Абрикосовка, Жемчужина Крыма, Садовое, Ближнее, Боевое, Насыпное (улицы: Новая, Молодежная, Речная, Степная, 1-я, 2-я Боевой, Почтовая, 40 лет Победы, Виноградная, Виноградный пер., Симферопольское шоссе).

Ожидается, что подача воды в дома потребителей будет полностью восстановлена к 20:00 15 апреля. На время проведения работ организуют подвоз воды.