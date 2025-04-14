Восемь сел в Феодосии до 15 апреля останутся без воды

Из-за аварийно-восстановительных работ на Субашском водоводе до 14:00 15 апреля будет ограничено водоснабжение в нескольких населенных пунктах Феодосии, информирует «Вода Крыма».
Так, временно без водоснабжения остались жители села Бабенково, Приветное, Абрикосовка, Жемчужина Крыма, Садовое, Ближнее, Боевое, Насыпное (улицы: Новая, Молодежная, Речная, Степная, 1-я, 2-я Боевой, Почтовая, 40 лет Победы, Виноградная, Виноградный пер., Симферопольское шоссе).
Ожидается, что подача воды в дома потребителей будет полностью восстановлена к 20:00 15 апреля. На время проведения работ организуют подвоз воды.