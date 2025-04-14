Разрешение на оружие в России в 2025 году: нужна ли лицензия, процедура оформления и сроки

Важно знать, какие шаги совершить и какие документы подготовить, чтобы оформить разрешение на оружие в России в 2025 году и не получить отказ при подаче заявления. Рассказываем, как преодолеть этот путь без ошибок и штрафов.
Что такое разрешение на оружие
Стать законным обладателем оружия можно, если получить соответствующую лицензию — документ, при получении которого у гражданина появляется право купить огнестрельное оружие. Что касается разрешения на оружие, то оно позволяет носить и хранить данное средство самообороны, а также покупать к нему боеприпасы.
На какое оружие нужна лицензия
По лицензии россияне вправе купить револьвер, газовый пистолет, сигнальное или клинковое оружие. Допустима регистрация до пяти единиц перечисленных видов.
На пневматическое оружие
Пневматика представляет собой вид стрелкового оружия, боеприпас в нем разгоняется посредством энергии газа или сжатого воздуха. Такое оружие приобретается охотниками, его применяют в спортивной стрельбе.
Оружие любого калибра с дульной энергией от 3 Дж и пневматика с дульной энергией в пределах 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм не требуют лицензии.
На травматическое оружие
Травматическое оружие — это несмертельный вид оружия, но получать лицензию на него все же необходимо. В эту категорию входят и бесствольные варианты, и самозарядные пистолеты, а также газовое оружие с резиновыми пулями и соответствующие револьверы.
Фундаментальное отличие травматического оружия от боевого — вид патрона. «Травмат» заряжают резиновыми пулями. Из-за особенностей строения ствола после выстрела снаряд вращается хаотично, и его энергия ощутимо ниже. При этом возможность нанесения смертельного ранения в данном случае все еще не исключена.
На охотничье оружие
Охотничье оружие используют для промысловых целей или спорта. Гладкоствольное оружие не такое точное, это помповые ружья и дробовики. У нарезного же есть углубления в стволе, раскручивающие патрон при выстреле и повышающие точность огня.
На спортивное оружие
Спортивное оружие выдают исключительно спортсменам для соревнований. Ключевое его отличие от классического огнестрельного — здесь нет автоматического режима, а также бронебойного сердечника из стали в пуле.
На газовое оружие
Газовое оружие представляет собой аэрозоль или распылитель со слезоточивым составом. Такие баллончики приобретаются без лицензии.
При этом газовый пистолет требует лицензии, так как он находится в специальном обороте. Такой тип оружия заряжают особым патроном, не причиняющим значительного вреда человеку, но вызывающим слезоточивый эффект и раздражение на коже.
Лицензия на это оружие называется ЛОа. Она выдается с указанием Ф. И. О., фото и места регистрации владельца и действует пять лет.
Кто может получить лицензию на покупку оружия в России
Стать обладателями лицензии на огнестрельное оружие вправе достигшие 21-летнего возраста россияне без судимости и с постоянной регистрацией. У них также не должно быть административных взысканий за нарушение общественного порядка и противопоказаний по здоровью.
При этом с 18 лет право на оружие доступно:
лицам на военной службе либо уже прошедшим военную службу;
служащим в военизированных госорганизациях, у которых есть классные чины юстиции, спецзвания и воинские звания;
охотникам-профессионалам;
представителям коренных малочисленных народностей, занятым традиционным промыслом;
работникам юрлиц с определенными задачами по уставу — сотрудникам ЧОПа или инкассаторам.
Какие категории граждан не могут оформить разрешение
Лицензию не смогут оформить люди без постоянного места жительства, а также граждане, поставленные на учет в медучреждения по причине нездоровой психики, наркомании и алкоголизма.
Откажут в оформлении и судимым за умышленное преступление с действующей судимостью. Если последняя погашена, но совершенное преступление квалифицируется как особо тяжкое или тяжкое, то в лицензии также откажут.
Кроме того, лицензия не может быть выдана лицам, которые судом лишены права покупать оружие. Ее не получат террористы и экстремисты, а также привлекавшиеся за оправдание или пропаганду подобных действий.
Какие документы нужны для оформления разрешения на оружие
Перечень документов для оформления разрешения выглядит следующим образом:
техпаспорт на оружие;
паспорт гражданина страны;
два фото 3×4 см;
удостоверение спортсмена или охотничий билет (по необходимости);
документ о прохождении подготовительных курсов;
дубликат лицензии на покупку, имеющий отметку компании-поставщика.
Для разрешения потребуется справка из медучреждения по форме № 046−1. Необходимо пройти освидетельствование в медучреждении, а также токсикологическую и наркологическую экспертизы. После в реестре Минздрава появится запись, что противопоказаний у гражданина нет. Запись действительна на протяжении пяти лет.
Как и где получить лицензию на оружие в 2025 году
Чтобы стать обладателем лицензии на территории России, придется пройти ряд этапов.
Оформление медицинских заключений
Гражданину нужно иметь два заключения — формы № 002-О/у и № 003-О/у. Они свидетельствуют, что в организме у желающего получить разрешение нет наркотиков и психотропных веществ.
Покупка сейфа
Обзавестись им нужно перед выдачей лицензии, поскольку и патроны, и само оружие хранятся в нем. После установки сейфа по адресу проживания гражданин обращается в полицию за актом осмотра от участкового.
Курсы подготовки
При первой подаче заявления придется подтвердить обладание навыками безопасного обращения с оружием и знание требований законодательства. Курсы проводятся в лицензированных центрах. Для записи необходимо предоставить медсправку по форме № 002-О/у, фото и паспорт. После успешной сдачи экзамена человек получает акт со сроком годности пять лет.
Охотничий билет
Подать заявление для его оформления можно в МФЦ и на «Госуслугах». Для этого потребуются паспорт и два фото 3×4 см.
Подача заявления
Данная процедура возможна как при личном посещении соответствующего органа Управления Росгвардии, так и на «Госуслугах». Ответ направят в 30-дневный период, после чего заявителя пригласят в отдел Росгвардии, куда необходимо взять оригиналы документов. Важно отметить, что лицензия позволяет купить одну единицу оружия.
Порядок покупки оружия после получения лицензии
Оружие продается в специализированных магазинах. Для его приобретения нужно предъявить продавцу паспорт и лицензию. В течение 14 дней после покупки необходимо зарегистрировать средство самообороны и оформить разрешение на хранение. Для этого потребуется паспорт, купленное оружие и уже оформленная лицензия. В случае переезда нужно оформить разрешение по новому адресу. Опоздание с продлением и несоблюдение времени регистрации чреваты штрафами.
Правила и ограничения на ношение и хранение оружия
Носить и производить выстрелы из купленного оружия допустимо исключительно после выдачи разрешения. При наличии одной лишь лицензии разрешается только принести его домой и в подразделение Росгвардии с целью поставить на учет.
Чтобы носить оружие, необходимо брать с собой также полученное разрешение и паспорт. Но в некоторых обстоятельствах перемещаться с оружием недопустимо: нельзя посещать демонстрации и митинги, массовые мероприятия, школы и детсады, а также развлекательные заведения.
Носить длинноствольное оружие в целях самообороны недопустимо. Можно лишь отвезти его на стрельбище или в зону охоты, и при этом оно должно быть разряженным и спрятанным в чехол. Храниться оружие должно непременно в сейфе или в шкафу из металла. За несоблюдение этих правил владельца могут оштрафовать или лишить разрешения.
Сколько стоит лицензия на оружие
Пошлина за лицензию на покупку составляет 5000 рублей. За выдачу и пролонгацию разрешения придется заплатить еще 1000 рублей.
Срок действия лицензии на оружие
Лицензия на покупку действует на протяжении полугода. Лицензия на применение, хранение и ношение остается актуальной на срок до пяти лет.
Можно ли продлить лицензию на оружие
Да, срок лицензии можно продлить.
Мнение эксперта
Ключевые правила по теме выдачи лицензии на оружие осветил президент МКА «Агиев и партнеры» Павел Агиев:
«Если ситуация не предусматривает самооборону, нельзя направлять даже разряженный ствол на человека и домашних животных, а также в сторону сооружений и зданий. Недопустимо силой забивать патрон и досылать его в патронник. Нельзя открывать огонь из неустойчивых положений или из двух стволов двустволки одновременно. Запрещено использовать неисправные боеприпасы, осечные или с истекшим сроком годности. Нельзя самостоятельно ремонтировать механизмы оружия».
Кроме того, недопустимо превышать пределы самообороны. К соответствующим обстоятельствам относятся следующие случаи:
- когда оборонявшийся понимал, что причиняет вред, излишний для пресечения посягательства;
- если в мерах защиты отпала необходимость и оборонявшийся это осознавал;
- в случае самостоятельной провокации нападения для использования его как повода совершить противоправные действия.
Вопросы и ответы
Адвокат по уголовным делам Павел Агиев дал ответы на часто возникающие вопросы.
Нужна ли лицензия на охолощенное оружие?
Охолощенное оружие, оно же деактивированное, выхолощенное и демилитаризованное, — это изделие для имитации выстрела холостыми патронами. Его можно переделать из боевого вида оружия. Но при переделке «холостого» оружия в боевое может наступить уголовная ответственность по статье 222 УК РФ, срок заключения — до пяти лет.
Для хранения охолощенного оружия не нужно оформлять разрешение. Однако после покупки его надо поставить на учет. Стрельба из данного вида оружия в местах массового скопления людей чревата уголовной ответственностью по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Рекомендуется стрелять из такого оружия исключительно на полигонах и стрелковых стендах, в тире.
Почему могут отказать в получении лицензии на огнестрельное оружие?
В выдаче лицензии могут отказать людям младше 21-летнего возраста, а также гражданам, отбывающим срок за преступление и не предоставившим справку от медиков об отсутствии противопоказаний.
Если лицо не погасило судимость за умышленное преступление либо за его плечами преступление тяжкое или особо тяжкое, при совершении которого было использовано оружие, то в лицензии также откажут.
Вероятность отказа высока и для тех, кто за год второй раз подряд совершил административное правонарушение с посягательством на общественную безопасность или нарушил правила охоты.
Откажут также не имеющим ПМЖ, документ о прохождении подготовительных курсов, судом лишенным права купить оружие и поставленным на учет по причине психического заболевания либо наркомании или алкоголизма.
Можно ли не проходить обучение для получения лицензии на оружие?
Для выдачи лицензии проходить обучение обязательно.
Список источников
1. Как приобрести гладкоствольное или пневматическое оружие. Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.