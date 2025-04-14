Разрешение на оружие в России в 2025 году: нужна ли лицензия, процедура оформления и сроки

Носить длинноствольное оружие в целях самообороны недопустимо. Можно лишь отвезти его на стрельбище или в зону охоты, и при этом оно должно быть разряженным и спрятанным в чехол. Храниться оружие должно непременно в сейфе или в шкафу из металла. За несоблюдение этих правил владельца могут оштрафовать или лишить разрешения.