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Мэр Минска сказал о строительстве социального жилья в новом районе Зеленый Бор

Мэр Минска назвал микрорайон, где построят социальное жилье с господдержкой.

Источник: Комсомольская правда

Во время доклада председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева президенту Беларуси Александру Лукашенко 14 апреля обсуждались вопросы перспектив строительства в Минске жилья, сообщает БелТА.

Владимира Кухарева, в частности, отметил, что в столице практически не осталось пустых территорий для застройки.

«Но есть социальные обязательства: строительство жилья для многодетных, строительство социального жилья, жилья для нуждающихся», — отметил председатель Мингорисполкома.

Так вот это жилье, по поручению главы государства, будет строиться в микрорайоне Зеленый Бор.

Мы писали, что новый микрорайон Зеленый Бор начнут возводить в 2026 году на месте бывшего военного полигона в Колодищах. Всего здесь предполагается возвести около 4,4 миллиона квадратных метров жилья (все подробности здесь).

Кстати, мы писали, что Александр Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан — и это касается застройки (здесь подробнее).