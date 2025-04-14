Мэр Минска сказал о строительстве социального жилья в новом районе Зеленый Бор

Во время доклада председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева президенту Беларуси Александру Лукашенко 14 апреля обсуждались вопросы перспектив строительства в Минске жилья, сообщает БелТА.
Владимира Кухарева, в частности, отметил, что в столице практически не осталось пустых территорий для застройки.
«Но есть социальные обязательства: строительство жилья для многодетных, строительство социального жилья, жилья для нуждающихся», — отметил председатель Мингорисполкома.
Так вот это жилье, по поручению главы государства, будет строиться в микрорайоне Зеленый Бор.
Мы писали, что новый микрорайон Зеленый Бор начнут возводить в 2026 году на месте бывшего военного полигона в Колодищах. Всего здесь предполагается возвести около 4,4 миллиона квадратных метров жилья (все подробности здесь).
Кстати, мы писали, что Александр Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан — и это касается застройки (здесь подробнее).