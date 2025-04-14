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Петербуржцы смогут сдать на переработку старую технику до 19 апреля

В Петербурге стартует акция «Электровесна» — горожане смогут сдать старую технику.

Источник: Комсомольская правда

Экологическая акция «Электровесна» пройдет в Петербурге с 14 по 19 апреля — горожане смогут сдать старую технику на утилизацию. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

— Основной день акции — 19 апреля, — уточняется в пресс-службе Комитета.

Мероприятие проводится Комитетом по природопользованию совместно с движением «РазДельный Сбор» и направлено на развитие культуры раздельного сбора отходов. В основной день акции на экопунктах будут дежурить волонтеры, готовые помочь и объяснить, что и как сдавать.

На переработку принимают небольшие бытовые приборы весом до 20 килограммов: смартфоны, ноутбуки, чайники, утюги. Крупную технику, батарейки и медицинское оборудование в этот раз не берут. По всему городу откроются более 30 точек приема.

Ранее «КП-Петербург» писала, что почти 19 тонн опасных отходов собрали в Северной столице за неделю.