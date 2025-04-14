Петербуржцы смогут сдать на переработку старую технику до 19 апреля

Мероприятие проводится Комитетом по природопользованию совместно с движением «РазДельный Сбор» и направлено на развитие культуры раздельного сбора отходов. В основной день акции на экопунктах будут дежурить волонтеры, готовые помочь и объяснить, что и как сдавать.