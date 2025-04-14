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В Ростове суд оправдал бывшего начальника отдела ДРСУ

Экс-руководителя отдела ДРСУ обвиняли в пособничестве мошенничеству.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове суд Советского района оправдал бывшего начальника отдела ДРСУ. Решение огласили в понедельник, 14 апреля. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Экс-начальника отдела механизации обвиняли в пособничестве мошенничеству. Следствие предполагало, что подозреваемый помог некоему мошеннику похитить около четырех миллионов рублей из уже несуществующей муниципальной компании ДРСУ.

Суд 11 раз возвращал дело прокуратуре. Во время следствия ни самого мошенника, ни способ совершения преступления так и не были установлены.