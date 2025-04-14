Новый главврач возглавил Суровикинскую ЦРБ под Волгоградом

А совсем недавно, в 2024 году, Аржановский успешно завершил профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественному здоровью. В его арсенале — действующие сертификаты специалиста по анестезиологии-реаниматологии, хирургии и организации здравоохранения. Это серьезный багаж знаний и навыков, позволяющий не только лечить, но и эффективно управлять медицинским учреждением.