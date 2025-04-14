Новый главврач возглавил Суровикинскую ЦРБ под Волгоградом

На пост главного врача Суровикинской ЦРБ назначен Олег Аржановский. За плечами нового руководителя — солидный опыт и внушительный послужной список. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, выпускник Саратовского военно-медицинского института, Аржановский прошел ординатуру по анестезиологии-реаниматологии в престижном Институте ФСБ в Нижнем Новгороде.
А совсем недавно, в 2024 году, Аржановский успешно завершил профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественному здоровью. В его арсенале — действующие сертификаты специалиста по анестезиологии-реаниматологии, хирургии и организации здравоохранения. Это серьезный багаж знаний и навыков, позволяющий не только лечить, но и эффективно управлять медицинским учреждением.
— Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, — уточнили в облздраве.