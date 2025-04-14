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В Башкирии внезапно остановили движение на трассе Инзер-Белорецк

Причиной стал предмет, похожий на ручную гранату, найденный на обочине.

Источник: Телеграм-канал "БашДТП"

В Башкирии внезапно остановили движение на трассе Инзер-Белорецк. Причиной стал предмет, похожий на ручную гранату, найденный на обочине, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на посты очевидцев в соцсетях.

Сообщается, что пробка образовалась у деревни Карталы якобы из-за возможного минирования моста. На место были вызваны саперы, которые проверили, является ли граната боевой или это муляж. В 16:30 движение снова запустили, что подтвердили и в минтрансе РБ.

В пресс-службе МВД по РБ заявили, что по данному факту информации не имеется.