В Башкирии внезапно остановили движение на трассе Инзер-Белорецк. Причиной стал предмет, похожий на ручную гранату, найденный на обочине, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на посты очевидцев в соцсетях.
Сообщается, что пробка образовалась у деревни Карталы якобы из-за возможного минирования моста. На место были вызваны саперы, которые проверили, является ли граната боевой или это муляж. В 16:30 движение снова запустили, что подтвердили и в минтрансе РБ.
В пресс-службе МВД по РБ заявили, что по данному факту информации не имеется.