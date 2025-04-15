Кроссворд на 15 апреля 2025

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15 апреля родился Леонардо да Винчи — человек эпохи Возрождения, чьи открытия и картины до сих пор восхищают. Его имя стало синонимом разностороннего таланта и неиссякаемого любопытства. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете биографию этого «универсального человека».
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.