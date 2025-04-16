Ответы на кроссворд от 15 апреля 2025: интересные факты про Леонардо да Винчи

По горизонтали:
1. Мост
В 1485 году Леонардо да Винчи предложил властям Милана проект идеального города, включавший планировку и канализацию, однако герцог Лодовико Сфорца его отклонил. Несмотря на это, в современной Норвегии существует действующий мост, построенный по одному из его проектов.
2. Джоконда
Биографы Леонардо да Винчи подчеркивали значимость «Моны Лизы» в его творчестве. В отличие от других заказов, к которым он относился без энтузиазма, «Мону Лизу» Леонардо писал с увлечением, отдавая ей время, свободное от работы. Затратив на портрет годы и увезя его с собой во Францию, Леонардо продемонстрировал особую привязанность к этому произведению. Его мысли о «Джоконде» и технике ее создания отражены в его «Трактате о живописи» и других заметках. «Мона Лиза» стала объектом интертекстуальных игр в XX веке, когда этот прием стал особенно популярен. Одним из первых художников, обратившихся к образу Джоконды, был Казимир Малевич, создавший в 1914 году «Композицию с Моной Лизой».
3. Замок
Единственным признанным при жизни изобретением Леонардо был колесцовый замок для пистолета. Изначально малораспространенный, к середине XVI века он стал популярен у дворян, особенно у кавалерии, что повлияло на конструкцию доспехов: максимилиановские доспехи стали делать с перчатками для удобства стрельбы. Совершенство конструкции замка обеспечило его использование вплоть до XIX века.
По вертикали:
1. Медуза
Согласно биографии да Винчи, написанной Джорджо Вазари, крестьянин попросил отца Леонардо найти художника для росписи щита. Сер Пьеро поручил это сыну. Леонардо, решив изобразить Медузу Горгону, использовал в качестве натуры множество отвратительных существ, создав пугающее чудовище. Результат настолько впечатлил отца, что тот испугался. Он не отдал щит крестьянину, а заменил его другим, «Медузу» же продал во Флоренции за 100 дукатов. Щит, по преданию, попал к Медичи, а его утеря привела к изгнанию семьи из Флоренции. Позже кардинал дель Монте заказал Караваджо «Медузу» для Фердинанда I Медичи.
2. Дама
Подлинность картины «Дамы с горностаем» вызывает сомнения из-за многочисленных переписок. Хотя мастерство исполнения лица и фигуры горностая свидетельствует об авторстве, близком к Леонардо. Изначально на женщине была вуаль, позже переписанная в волосы, изменены переносица и линия волос, а также положение пальцев на руке. Техника spolvere подтверждает использование картона для переноса рисунка. На лице и голове горностая обнаружены отпечатки пальцев, характерные для Леонардо да Винчи.
3. Блюдо
Леонардо да Винчи увлекался кулинарией и искусством сервировки. Тринадцать лет он был распорядителем придворных пиров в Милане, изобретая кулинарные приспособления для облегчения работы поваров. Его фирменное блюдо — тонко нарезанное тушеное мясо с овощами — пользовалось большим успехом.
5. Человек
Рисунок Леонардо да Винчи, известный как «Витрувианский человек», с зеркальным текстом, посвящен пропорциональному канону и связан с записками о пропорциях архитектора Витрувия. Изначально найденный в одном из дневников Леонардо, рисунок не отражает напрямую теорию Витрувия о связи пропорций тела и архитектуры, а представляет собой собственные представления художника. Назначение рисунка не вполне ясно, а современное название ставится под сомнение. Единственное общее с Витрувием — равенство роста и размаха рук идеального человека, известное с древности и имеющее эзотерические коннотации. Созданный в Милане во время работы с Лукой Пачоли над трактатом «Божественная пропорция», рисунок, возможно, отражает идеи Пачоли, а не только Леонардо. Существует похожий рисунок Леонардо с изображением фигуры со спины.
6. Мадонна
Фрейд полагал, что картина Леонардо «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» отражает раннюю разлуку художника с матерью, Катериной. После того как отец Леонардо, Пьеро да Винчи, забрал его из-за бесплодия своей жены Альбиеры, Леонардо был воспитан мачехой. Фрейд интерпретировал образы Марии и Анны как аллюзию на «двух матерей» в жизни художника. Улыбка Анны, олицетворяющей Катерину, напоминает «загадочную улыбку» в других произведениях Леонардо, что, по мнению Фрейда, является отражением детских воспоминаний о материнской любви.
7. Шахматы
Трактат «Об игре в шахматы» итальянского монаха-математика Луки Пачоли, известный как «Schifanoia», тесно связан с именем Леонардо да Винчи. Хотя авторство трактата принадлежит Пачоли, часть иллюстраций приписывается Леонардо, а некоторые исследователи предполагают, что он также участвовал в составлении шахматных задач.
Интересные факты о Леонардо да Винчи:
- У Леонардо не было фамилии в современном понимании. «Да Винчи» означает «(родом) из Винчи». Его полное имя, Leonardo di ser Piero da Vinci, переводится как «Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи».
- Леонардо да Винчи — пример исторической личности, превращенной массовым сознанием в образ «мага от науки». Будучи гениальным художником и выдающимся инженером, он, тем не менее, не был самым образованным человеком своего времени. Источником мифа стали его записные книжки, где он фиксировал как собственные идеи, так и заимствованные из разных источников. Сегодня его часто воспринимают как изобретателя «всего на свете», игнорируя вклад других инженеров эпохи Возрождения, что создает впечатление, будто он в одиночку заложил основы современного инженерного знания.
- В книгах Терри Пратчетта есть персонаж Леонард, прототипом которого послужил Леонардо да Винчи. Этот герой пишет справа налево, изобретает машины, занимается алхимией и пишет картины, наиболее известной из которых является портрет Моны Ягг.
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