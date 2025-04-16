Ответы на кроссворд от 15 апреля 2025: интересные факты про Леонардо да Винчи

2. Джоконда

Биографы Леонардо да Винчи подчеркивали значимость «Моны Лизы» в его творчестве. В отличие от других заказов, к которым он относился без энтузиазма, «Мону Лизу» Леонардо писал с увлечением, отдавая ей время, свободное от работы. Затратив на портрет годы и увезя его с собой во Францию, Леонардо продемонстрировал особую привязанность к этому произведению. Его мысли о «Джоконде» и технике ее создания отражены в его «Трактате о живописи» и других заметках. «Мона Лиза» стала объектом интертекстуальных игр в XX веке, когда этот прием стал особенно популярен. Одним из первых художников, обратившихся к образу Джоконды, был Казимир Малевич, создавший в 1914 году «Композицию с Моной Лизой».