На ВДНХ пройдет день бесплатной парковки 20 апреля

«В воскресенье, 20 апреля, с 09:00 до 00:00 услуга парковки для легковых автомобилей на многоуровневой парковке на 999 машино-мест рядом с КПП “Хованский” будет предоставляться бесплатно при условии заезда с 09:00 до 11:00», — говорится в сообщении.