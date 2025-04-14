На ВДНХ пройдет день бесплатной парковки 20 апреля

В Москве на ВДНХ 20 апреля состоится специальная акция «День бесплатных парковок», в рамках которой водители смогут оставить свой автомобиль на стоянке без оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.
«В воскресенье, 20 апреля, с 09:00 до 00:00 услуга парковки для легковых автомобилей на многоуровневой парковке на 999 машино-мест рядом с КПП “Хованский” будет предоставляться бесплатно при условии заезда с 09:00 до 11:00», — говорится в сообщении.
Администратор стоянки проинформирует гостей ВДНХ о правилах участия в акции.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ начали готовить к сезону фонтаны, включая «Дружбу народов», «Каменный цветок», «Колос» и 14 других, расположенных на Центральной аллее. К работам привлекут бригады коммунальщиков и необходимую спецтехнику.