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«Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад

«Минскхлебпром» сказал, что начал готовиться к Пасхе еще месяц назад.

Источник: Комсомольская правда

Около 140 тонн продукции произведет «Минскхлебпром» к Пасхе, которую в 2025 году и православные, и католики будут отмечать 20 апреля, сообщает БелТА со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Забелло.

Он отметил и новинки пасхальной продукции и то, что к большому празднику на предприятии начали готовиться заранее.

«Те продукты, которые можно было приготовить и заморозить, мы подготовили уже месяц назад», — отметил Александр Забелло.

Гендиректор подчеркнул, что пасхальной сдобой предприятия обеспечит не только свои магазины, но и сетевые, и постоянных клиентов. Кроме того, будет организована выездная торговля на рынках и возле храмов.

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