Компания Blue Origin отправила в космос Кэти Перри и невесту Джеффа Безоса

Компанию Санчес и Перри в этом полете составили кинопродюсер Керианн Флинн, журналистка и телеведущая Гейл Кинг, экс-сотрудница NASA и правозащитница Аманда Нгуен, а также аэрокосмический инженер и еще одна бывшая сотрудница NASA Аиша Боу. Нгуен при этом стала первой женщиной из Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии, которая побывала в космосе. Ее пример, как и других участниц миссии, призван вдохновить женщин и девочек по всему миру на свершения и пробудить в них интерес к космонавтике и техническим специальностям.