Компания Blue Origin отправила в космос Кэти Перри и невесту Джеффа Безоса

14 апреля американская космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса осуществила очередной туристический суборбитальный полет пассажирской капсулы New Shepard. Миссия NS-31 заранее привлекла к себе большое внимание, поскольку в космосе впервые с момента одиночного орбитального полета советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году побывал полностью женский экипаж. В его состав вошли шесть участниц, включая невесту Безоса журналистку и писательницу Лорен Санчес и всемирно известную поп-певицу Кэти Перри.
Компанию Санчес и Перри в этом полете составили кинопродюсер Керианн Флинн, журналистка и телеведущая Гейл Кинг, экс-сотрудница NASA и правозащитница Аманда Нгуен, а также аэрокосмический инженер и еще одна бывшая сотрудница NASA Аиша Боу. Нгуен при этом стала первой женщиной из Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии, которая побывала в космосе. Ее пример, как и других участниц миссии, призван вдохновить женщин и девочек по всему миру на свершения и пробудить в них интерес к космонавтике и техническим специальностям.
Старт одноступенчатой ракеты-носителя с капсулой New Shepard с принадлежащей Blue Origin площадки LS-1, расположенной на западе штата Техас, состоялся в 16 часов 30 минут по московскому времени. Через две минуты 40 секунд произошло отделение первой ступени, а капсула с участницами миссии продолжила набор высоты и вскоре пересекла так называемую линию Кармана — условную границу космоса, которая проходит на высоте 100 километров, достигнув высоты около 106 километров. В это время Кэти Перри и ее спутницы смогли покинуть кресла и ощутить невесомость.
После этого капсула начала снижение и совершила мягкую посадку на трех парашютах через 10 минут 21 секунду после взлета. Первая ступень также вернулась на Землю несколькими минутами ранее: она села при помощи двигателя.
Вскоре новоиспеченные астронавтки смогли покинуть капсулу, люк которой открыл лично Джефф Безос, тут же заключивший невесту в объятия. Следующей из капсулы вышла Кэти Перри, которая поцеловала землю, а затем наружу выбрались и другие переполненные эмоциями участницы исторической миссии.
Напомним, первый полет капсулы New Shepard с людьми на борту состоялся в июле 2021 года, а одним из его участников стал сам Джефф Безос. Во время следующего туристического полета в октябре 2021-го на борту в числе других пассажиров находился 90-летний на тот момент актер Уильям Шетнер, известный по роли Джеймса Кирка, капитана звездолета «Энтерпрайз» в сериале Star Trek («Звездный путь») 60-х годов прошлого века. Всего же с учетом сегодняшнего старта Blue Origin осуществила 11 туристических суборбитальных полетов.