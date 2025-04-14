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За полгода автовокзал Центральный заработал пять миллионов

В Ростове чистый убыток автовокзала Центральный составил 76 миллионов.
Источник: Комсомольская правда

Выручка нового автовокзала «Центральный» в Ростове составила 4,9 миллиона рублей. А себестоимость услуг вокзала превысила 78 миллионов. Чистый же убыток составляет около 76 миллионов рублей. Такие данные появились в одной из систем профессионального анализа рынков и компаний.

Напомним, новый автовокзал открылся летом прошлого года. Сейчас он обслуживает десять внутриобластных маршрутов. Среди них Волгодонск, Зимовники, Новочеркасск, Багаевская. А также здесь есть рейсы в Москву, Мариуполь, Мелитополь, Ялту, Нефтекумск, Моздок, Ставрополь, Светлоград. А недавно открылся международный маршрут Ростов — Минск.