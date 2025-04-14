За полгода автовокзал Центральный заработал пять миллионов

Напомним, новый автовокзал открылся летом прошлого года. Сейчас он обслуживает десять внутриобластных маршрутов. Среди них Волгодонск, Зимовники, Новочеркасск, Багаевская. А также здесь есть рейсы в Москву, Мариуполь, Мелитополь, Ялту, Нефтекумск, Моздок, Ставрополь, Светлоград. А недавно открылся международный маршрут Ростов — Минск.