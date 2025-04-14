Длинные весенние выходные: как белорусы будут отдыхать на Радуницу и майские

Радуница в этом году выпадает на 29 апреля, в связи с этим, согласно утвержденному календарю, рабочий день за понедельник, 28 апреля, переносится на субботу, 26 апреля. Таким образом, белорусов ждут три дня отдыха: с воскресенья по вторник.
Затем нужно будет на денек выйти на работу — среда, 30-е, рабочий день, затем — снова выходной — в четверг, 1 мая, отмечается День труда, пятница — снова рабочий день, за ней — два традиционных выходных, суббота и воскресенье.
День Победы 9 мая в 2025 году — это пятница. Таким образом, добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.
Следующие большие выходные ждут белорусов в июле: жители страны смогут наслаждаться отдыхом целых четыре дня: с четверга, 3 июля, по воскресенье, 6 июля.