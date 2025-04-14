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Длинные весенние выходные: как белорусы будут отдыхать на Радуницу и майские

Длинные выходные в 2025 году выпадают шесть раз — в январе, апреле, мае, июле, ноябре и декабре. Как будут работать и отдыхать жители Беларуси в связи с Радуницей, 1 Мая и 9 Мая? Переносы рабочих и выходных дней смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik Беларусь

Радуница в этом году выпадает на 29 апреля, в связи с этим, согласно утвержденному календарю, рабочий день за понедельник, 28 апреля, переносится на субботу, 26 апреля. Таким образом, белорусов ждут три дня отдыха: с воскресенья по вторник.

Затем нужно будет на денек выйти на работу — среда, 30-е, рабочий день, затем — снова выходной — в четверг, 1 мая, отмечается День труда, пятница — снова рабочий день, за ней — два традиционных выходных, суббота и воскресенье.

День Победы 9 мая в 2025 году — это пятница. Таким образом, добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.

Следующие большие выходные ждут белорусов в июле: жители страны смогут наслаждаться отдыхом целых четыре дня: с четверга, 3 июля, по воскресенье, 6 июля.