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Мэр Минска Кухарев сказал о судьбе ветхих строений по всему городу

Председатель Мингорисполкома сказал о плане благоустройства районов Минска.

Источник: Комсомольская правда

14 апреля во время доклада председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева президенту Беларуси Александру Лукашенко речь шла также и о благоустройстве территории столицы, сообщает БелТА.

Президент поручил дойти до каждого района и микрорайона, чтобы нигде не было ветхих строений, несущих опасность, а также пустующих земель.

«Разработан план мероприятий», — отметил Владимир Кухарев и подчеркнул, что приняты все меры для его реализации.

Кстати, мэр Минска сказал о строительстве социального жилья с господдержкой в новом районе Зеленый Бор (здесь подробнее).

Мы писали, что согласованный Александром Лукашенко норматив о развитии парковочного пространства готовится в Беларуси (подробнее здесь).

Кроме того, «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад (здесь все подробности).