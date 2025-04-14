Мэр Минска Кухарев сказал о судьбе ветхих строений по всему городу

14 апреля во время доклада председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева президенту Беларуси Александру Лукашенко речь шла также и о благоустройстве территории столицы, сообщает БелТА.
Президент поручил дойти до каждого района и микрорайона, чтобы нигде не было ветхих строений, несущих опасность, а также пустующих земель.
«Разработан план мероприятий», — отметил Владимир Кухарев и подчеркнул, что приняты все меры для его реализации.
Кстати, мэр Минска сказал о строительстве социального жилья с господдержкой в новом районе Зеленый Бор (здесь подробнее).
Мы писали, что согласованный Александром Лукашенко норматив о развитии парковочного пространства готовится в Беларуси (подробнее здесь).
Кроме того, «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад (здесь все подробности).