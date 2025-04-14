Разработан новый класс гибридных люминофоров на базе квантовых точек

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские ученые создали гибридный люминофор на базе квантовых точек из фосфида индия, которые сочетают в себе плюсы двух популярных типов излучающих свет материалов на базе нанокристаллов и сложных молекул. Плотно упакованные слои или нанокластеры из этих квантовых точек станут основой для нанофотонных устройств нового поколения, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Люминофоры востребованы энергетической промышленностью, медициной, системами контроля качества и рядом других областей. Лампы дневного света в наших домах содержат люминофор. Многие медико-биологические исследования проводят с помощью этих соединений. Результаты работы российских ученых могут стать основой для принципиально новых устройств нанофотоники, не имеющих аналогов в мире», — говорится в сообщении.
Новый класс люминофоров был разработан группой исследователей из МФТИ и Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН под руководством профессора МФТИ Владимира Разумова. Как отмечают исследователи, созданный ими материал состоит из нанокристаллов из фосфида индия, популярного в оптоэлектронной промышленности полупроводника, а также встроенных в эти частицы ионов марганца и тонкой оболочки из сульфида цинка.
Как и другие люминофоры, наноструктуры из этих веществ поглощают свет или другие формы энергии и преобразуют их в другие формы электромагнитных волн с теми свойствами, которые хотят увидеть разработчики этих материалов. Отличительная особенность разработки российских исследователей заключается в том, что созданный ими гибридный люминофор вырабатывает сразу три вида излучения: флуоресценция, фосфоресценция и замедленная флуоресценция.
По словам исследователей, все они значительным образом отличаются по времени жизни, причем соотношением этих форм излучения и их свойствами можно управлять, меняя устройство нанокристаллов из фосфида индия и другие свойства квантовых точек. В дополнение к этому, ученые обнаружили, что добавление марганца приводит к появлению нового люминесцентного эффекта, который физики назвали «задержанным» переносом возбуждения.
Как предполагают исследователи, эта особенность созданного ими материала позволит использовать его для разработки принципиально новых типов нанофотонных устройств, которые будут использовать плотно упакованные слои из квантовых точек или нанокластеры из этих структур для манипуляций свойствами излучения.