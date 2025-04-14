Разработан новый класс гибридных люминофоров на базе квантовых точек

Как и другие люминофоры, наноструктуры из этих веществ поглощают свет или другие формы энергии и преобразуют их в другие формы электромагнитных волн с теми свойствами, которые хотят увидеть разработчики этих материалов. Отличительная особенность разработки российских исследователей заключается в том, что созданный ими гибридный люминофор вырабатывает сразу три вида излучения: флуоресценция, фосфоресценция и замедленная флуоресценция.