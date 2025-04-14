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В Свердловской области наблюдается острый дефицит врачей

На Урале не хватает медработников.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области наблюдается тенденция нехватки специалистов в области медицины. Также есть необходимость в работниках социальной сферы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор уральского HeadHunter Оксана Сидлецкая.

— Самая высокая конкуренция в области медицины. Региону очень не хватает врачей. В том числе ключевая проблема — низкие зарплаты. Средняя зарплата врача по УрФО составляет 70 тысяч рублей, — говорит Оксана Сидлецкая.

Также не хватает персонала в кол-центрах, рабочих на предприятиях. К примеру, слесарям и монтажникам обещают зарплату свыше ста тысяч рублей. Однако если на предприятии наблюдается дефицит таких сотрудников.