В Казани стартовал новый набор школы кадрового резерва для медиков Татарстана

Основной акцент будет сделан на подготовке и развитии специалистов, ответственных за организацию медицинской помощи, а также на оценке эффективности работы управленцев, отвечающих за качество и безопасность в медицинских учреждениях. Внедрение единых стандартов позволит повысить уровень и улучшить подходы к управлению качеством и безопасностью на всех этапах оказания медицинской помощи.