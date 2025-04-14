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В Казани стартовал новый набор школы кадрового резерва для медиков Татарстана

Сегодня в Казанской государственной медицинской академии стартовали новый курс образовательной программы Безопасность в медицине 2025 и Школа кадрового резерва Министерства здравоохранения Татарстана.

Источник: Медицина Татарстана

В этом году на программу заявились 288 человек. Это целая система подготовки специалистов с профессиональными компетенциями по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности.

В этом году при отборе курсантов особое внимание уделялось наличию высокого уровня клинического мышления у курсантов и психологическому состоянию.

Основной акцент будет сделан на подготовке и развитии специалистов, ответственных за организацию медицинской помощи, а также на оценке эффективности работы управленцев, отвечающих за качество и безопасность в медицинских учреждениях. Внедрение единых стандартов позволит повысить уровень и улучшить подходы к управлению качеством и безопасностью на всех этапах оказания медицинской помощи.

В прошлом году из 1100 заявок, 600 человек были отобраны на программу. К концу образовательной программы 41 участник проекта получили повышения в карьере.

В кадровый резерв Минздрава РТ вошли 12 главных врачей, 17 заместителей главного врача и главных медсестер и 12 руководителей службы качества.