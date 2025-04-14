Предприятие в Ростовской области нарушило правила использования пестицидов

Как оказалось, в прошлом году предприятие опрыскивало посевы овса тремя препаратами. Но, согласно требованиям действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены на территории страны, препараты предприятия были запрещены к применению на данной культуре.