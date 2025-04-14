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Предприятие в Ростовской области нарушило правила использования пестицидов

В Пролетарском районе посевы овса опрыскивали запрещенными пестицидами.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области сотрудники Россельхознадзора по Ростовской области выявили нарушение правил использования пестицидов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как оказалось, в прошлом году предприятие опрыскивало посевы овса тремя препаратами. Но, согласно требованиям действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены на территории страны, препараты предприятия были запрещены к применению на данной культуре.

В итоге компании объявили предостережение.

Ранее охлажденной курице продлили срок годности на полгода. Махинации с датами заметили сотрудники Россельхознадзора.