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В Омске снова объявили аукцион на застройку участка в Центральном округе

Первые торги были признаны не состоявшимися — желающих в них участвовать не нашлось.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска объявила повторный аукцион по поиску подрядчика на реализацию программы комплексного развития территории в Центральном округе.

Напомним, речь идет об участке площадью более 29 га в границах улиц 16-я Северная, Красный Пахарь, 7-я Северная и Герцена в Центральном округе. Администрация города Омска намеревалась реализовать здесь первый проект комплексного развития уже застроенной территории. На участке находится несколько многоквартирных аварийных домов и около пятисот частных жилых строений. Все они предназначены под снос, а на этом месте застройщик должен построить современный жилой микрорайон с социальными объектами.

Желающих поучаствовать в программе среди застройщиков не нашлось, и сейчас мэрия объявила повторный аукцион. Конкурсная документация появилась на ГИС «Торги». Условия остались прежними. Начальная цена аукциона составляет более 1, 3 млрд рублей, для участия необходимо внести задаток в размере 50% от этой суммы.

Заявки принимаются до 14 мая, победитель должен определиться 19 мая. Проект застройщик должен реализовать за 10 лет.