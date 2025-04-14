В Омске снова объявили аукцион на застройку участка в Центральном округе

Напомним, речь идет об участке площадью более 29 га в границах улиц 16-я Северная, Красный Пахарь, 7-я Северная и Герцена в Центральном округе. Администрация города Омска намеревалась реализовать здесь первый проект комплексного развития уже застроенной территории. На участке находится несколько многоквартирных аварийных домов и около пятисот частных жилых строений. Все они предназначены под снос, а на этом месте застройщик должен построить современный жилой микрорайон с социальными объектами.