Мэр Кухарев сказал о ситуации с системой водоотведения в Минске, сроки эксплуатации сетей которой подходят к завершению

На системной основе в Минске специалисты контролируют работу сетей водоотведения. Об этом журналистам 14 апреля после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БелТА.
Надо сказать, что к сетям водоотведения относится канализация жилых зданий, а также ливневка.
Владимир Кухарев обратил внимание, что сроки эксплуатации сетей водоотведения в Минске подходят к завершению.
«Тем не менее мы регулярно комплексно обследуем эти системы. На сегодняшний день они находятся в надлежащем состоянии, потому что были построены из чугунных, бетонных материалов, и каких-то серьезных проблем они не несут», — сказал председатель Мингорисполкома.
По словам Владимира Кухарева, каждый год в Минске заменяют 4% от общего количества систем водоотведения, а все они имеет большие диаметры. Именно поэтому используется так называемый метод реновации, который позволяет с незначительными затратами продлить эксплуатацию этих систем на десятилетия.
«Аварийных ситуаций в части систем водоотведения на сегодняшний день в городе практически нет», — констатировал председатель Мингорисполкома.
Кстати, мэр Минска сказал, что появится на территории мясокомбината по улице Казинца (здесь подробнее), а еще мэр заявил, что срезать деревья из-за парковочных мест в центре Минска не будут (все подробности здесь).
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