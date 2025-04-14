Мэр Кухарев сказал о ситуации с системой водоотведения в Минске, сроки эксплуатации сетей которой подходят к завершению

«Тем не менее мы регулярно комплексно обследуем эти системы. На сегодняшний день они находятся в надлежащем состоянии, потому что были построены из чугунных, бетонных материалов, и каких-то серьезных проблем они не несут», — сказал председатель Мингорисполкома.