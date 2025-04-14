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Жители Башкирии все меньше заражаются респираторными инфекциями

В Башкирии заболеваемость ОРИ снизилась на 4,6%
Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии сообщает о продолжающемся снижении заболеваемости респираторными инфекциями. За последнюю неделю, по данным ведомства, данный показатель уменьшился на 4,6%.

Специалисты отмечают, что текущая весенняя погода с резкими перепадами температуры от −2 до +18 градусов, как на прошлой неделе, создает риск переохлаждения при преждевременном переходе на легкую одежду.

Среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладает грипп В, что характерно для завершающей стадии эпидсезона. Среди негриппозных возбудителей наибольшую активность проявляют риновирусы.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики: правила респираторного этикета (мытье рук, чихание в локоть), ношение масок в общественных местах.

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