Рождаемость падает в Казахстане и последствия могут быть катастрофическими

«Женщины в Казахстане стали меньше рожать. В стране, где испокон веков ценились дети, неуклонно падает рождаемость. И будет еще дальше падать. Мы проанализировали данные официальной статистики и выявили ряд негативных тенденций», — говорится в сообщении в понедельник.
Отмечается, что рождаемость после провальных 90-х начала восстанавливаться в 2000-х годах.
«Как раз к этому времени Казахстан преодолел кризис, наступивший после развала СССР. Экономика начала расти, а вместе с ней и доходы населения и их вера в светлое будущее. Все это способствовало активному росту рождаемости. Однако сегодня этому, похоже, приходит конец», — отмечает издание.
Согласно информации, «сказка с необычно высокой рождаемостью в Казахстане закончилась в 2022 году».
По данным Бюро национальной статистики, в последние три года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) уверенно падает. Так, в 2021 году СКР составил 3,32, в 2022-м году — 3,05, в 2023 году — 2,96, в 2024-м — рухнул до 2,8. Для справки, самый высокий коэффициент в Туркестанской области — 4,25, самый низкий в Северо-Казахстанской области — 1,71. Соответственно со снижением СКР, снизилась и рождаемость в целом по стране. В 2021 году в РК на свет появилось 446 тыс. малышей, в 2022-м — 404 тыс., в 2023-м — 388 тыс. и в 2024-м — 366 тыс. И это при численности населения в более чем 20 млн человек. То есть, за последние три года рождаемость обвалилась на 80 тысяч человек! А это, представьте, население таких городов как Каскелен или Жанаозен. Более того, это самый минимум за 15 лет.
Журналисты для сравнения напомнили, что в 2009 году в Казахстане родилось 356 тыс. детей.
«Здесь надо уточнить, что уровень рождаемости пока еще обеспечивает воспроизводство населения, поэтому и растет наша численность, которая превысила 20 млн человек. Однако число рождений новых казахстанцев с каждым годом уверенно снижается. Это все в целом по стране. А теперь более подробно. Начнем с регионов. Традиционно в Казахстане всегда было так, северные и восточные регионы, где проживают в большом количестве славянские этносы — русские, украинцы, белорусы, рожали меньше, чем южные и западные, где преобладает казахское население. Связано это было с миграционными процессами, традициями многодетности, уровнем религиозности и урбанизации этносов. Именно южные и западные регионы обеспечивали главный прирост рождаемости. Например, больше всего в Казахстане детей рождается в Туркестанской области. В прошлом году там на свет появилось 53 тысячи младенцев. В одной только этой области детей рождается больше, чем в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Абайской областях вместе взятых! Теперь же южные и западные регионы также стали меньше рожать», — сообщается в материалы.
Как отмечается, вот уже на протяжении последних трех лет в той же Туркестанской области наблюдается снижение рождаемости.
«Так в 2021 году там родилось 65 тыс. детей, в 2022-м — 58 тыс., в 2023-м — 56 тыс., в 2024-м, как было сказано ранее, 53 тыс. За три года рождаемость в этой области снизилась на 12 тыс. человек. Снижение рождаемости в региональном разрезе, особенно в южных и западных областях, в первую очередь обусловлено снижением рождаемости среди казахского населения. Если в 2021 году в целом по стране казахские женщины родили 360 тыс. детей, то в 2022 году эта цифра снизилась до 325 тыс., в 2023-м — до 312 тыс. и в 2024-м — до 293 тыс. Не лучше дела обстоят и у, второго по численности русского населения страны. Так, если в 2021 году русские женщины родили 32 тыс. детей, то в 2022 году этот показатель упал до 28 тыс., в 2023-м — до 26 тыс. и в 2024-м — до 24 тыс.» — уточняет СМИ.
Одним из главных аспектов, влияющих на рождаемость, названа динамика заключенных браков и разводов.
Количество заключенных браков в целом падает. В 2021 году их было заключено 140 тыс., в 2022-м — 128 тыс., в 2023 — 120 тыс., в 2024-м — немного улучшилась до 123 тыс. При этом, это самые худшие показатели за последние 20 лет. Так в 2005 году в Казахстане было зарегистрировано тоже 123 тыс. браков. Но тогда и численность населения была меньше на 5 млн человек. А вот с разводами ситуация иная. До 2019 года они ежегодно росли. Потом стали фиксировать их снижение. Так, в 2019 году было зарегистрировано 59 796 разводов, в 2020-м и 2021-м годах — по 48 тыс., в 2022-м — произошло снижение до 44 517, в 2023-м — до 40 227. А вот в прошлом году разводы опять начали потихоньку расти, и составили 40 569.
Авторы пришли к выводу, что в стране разваливается каждый третий брачный союз.
«Раньше главными причинами разводов были бытовое насилие, алкоголизм или неверность. Теперь картина кардинально начинает меняться. Перечисленные причины разводов по-прежнему являются актуальными. Только сегодня к ним надо добавить в целом изменившееся отношение к браку со стороны мужчин и женщин. Особенно женщин. И эти трансформации будут напрямую влиять на рождаемость и соответственно на демографическую ситуацию в стране. Здесь надо будет подробно остановиться на всех аспектах. В последние годы в Казахстане среди женщин наблюдается изменение отношения к браку. Это отражает широкий экономический, социальный и культурный контекст, в котором они становятся более независимыми, с большей самооценкой и самореализацией», — сказано в сообщении.
В материале названо несколько ключевых факторов, объясняющих эти изменения:
— финансовая независимость;
— изменение роли женщины;
— меньше давления со стороны общества;
— социальные и культурные изменения;
— изменение подхода к отношениям.
«Женщины становятся более избирательными в выборе партнера и в поисках отношений, которые основаны на взаимном уважении, поддержке и равенстве. Повысились и требования к противоположному полу в части их доходов и материального положения. Финансовые трудности у мужчин, такие как невысокие зарплаты или проблемы с жильем, могут также влиять на решение женщин не вступать в брак или отложить его. Вышеперечисленные факторы изменили их отношение, как к бракам, так и к их расторжению. Теперь разводы становятся менее стигматизированными, и женщины готовы смелее принимать решение о разрыве отношений, если брак не соответствует их ожиданиям. При этом не опасаясь осуждения или потери финансовой стабильности», — отмечается в материале.
Также растет понимание того, что нельзя оставаться в неудачных отношениях ради «сохранения семьи».
Наблюдается рост осознания того, как важно поддерживать здоровые отношения, свободные от насилия, манипуляций и эмоционального давления. Женщины стали более открыто говорить о проблемах в отношениях, таких как домашнее и эмоциональное насилие. В СМИ и соцсетях все чаще получают широкую огласку факты абьюза над ними. Женщины теперь более информированы о своих правах, не боятся отстаивать собственные интересы и больше не чувствуют давления быть в браке ради общества или традиций. В условиях такой осведомленности они могут легче решиться на развод, если они сталкиваются с такими проблемами. Что в принципе мы и наблюдаем. Главными инициаторами разводов являются женщины.
В свою очередь многие мужчины в Казахстане по-прежнему придерживаются традиционных взглядов на семью.
«Есть определенная прослойка патриархально настроенных мужчин, которые видят в идеях о равноправии угрозу своему укладу жизни, взглядам, а то и мужественности. Эти люди отказываются принимать новые условия, оставаясь в привычных для себя рамках и предпочитая обвинять женщин в подверженности иностранной пропаганде, лени, и да, нежелании тянуть на себе дом и детей вдобавок к работе. Такие установки, с одной стороны, приводят к тому, что таким мужчинам сложнее найти себе избранницу и жениться на ней, с другой, становятся причиной расторжения браков. Хотя справедливости ради надо отметить, что в последнее время взгляды все большего числа мужчин, особенно молодого возраста, претерпевают значительные изменения, вызванные социальными и культурными трансформациями, озвученными ранее. Они становятся открытыми к идее равенства в отношениях, реже вступают в брак ради традиции и, в случае проблем в отношениях, более открыты к разводам», — сказано в сообщении.
Журналисты отмечают, что в обществе меняется отношение к институту семьи, как со стороны женщин, так и со стороны мужчин, и это может изменить всю демографическую ситуацию в ближайшие десятилетия.
«Снижение рождаемости в Казахстане, главным образом, сейчас происходит из-за того, что с репродуктивного возраста выходит многочисленное поколение, рожденное в 80-х годах, и вступает в него малочисленные поколения девяностых и двухтысячных. И если бы отношение к браку в обществе оставалось прежним, то следующие поколения, более многочисленные, легко компенсировали бы этот демографический спад. Такое уже было в нашей истории. Но в этот раз так может не прокатить. Представьте, что будет, когда на смену поколению 80-х, придут поколения 90-х и нулевых. При этом два последних являются малочисленными. Вся надежда будет на многочисленное поколение 10-х годов. Но к тому времени, когда они станут репродуктивными, у них будут совсем другие представления о жизни», — говорится в материале.
Согласно сообщению, новые взгляды на институт семьи будут приводить к снижению количества заключаемых браков с одной стороны, и росту разводов с другой. Соответственно, чем меньше браков и больше разводов, тем меньше детей будет рождаться.
«Мало женщин готово рожать и воспитывать детей в одиночестве. Да, будут те, кто родит “для себя”. Однако, как правило, все ограничивается одним ребенком. В лучшем случае двумя», — обращают внимание авторы, поясняя, что для роста населения суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше 2,1.
Также «За нами уже выехали» прогнозирует, что в будущем будет расти число поклонниц системы взглядов чайлдфри, то есть добровольной бездетности, когда женщины осознанно делают выбор в пользу отказа от рождения детей.
Еще хуже, когда казахстанки хотят родить, но не видят вокруг хороших претендентов на роль отца их будущих детей. Новое понимание роли семьи сегодня становится причиной более поздних сроков выхода замуж и позднего рождения. Чем выше возраст матери для рождения первого ребенка, тем ниже вероятность появления второго и последующих детей.
При этом, есть еще большой пласт экономических факторов, которые также будут отражаться на демографической ситуации.
«Например, финансовый фактор играет ключевую роль в решении семей о рождении детей. Рост цен и нестабильность доходов заставляют молодых людей откладывать создание семьи и рождение детей. Высокая стоимость жилья и необходимость больших затрат на образование и медицинское обслуживание также сдерживают рождаемость. Замечу, что хоть и в отчетах экономика у нас растет, по факту большую часть доходов населения съедает инфляция. И в условиях регулярных кризисов, где у девяностников и пока еще подрастающих зумеров нет никакой уверенности в будущем, зато есть: тревога, совершенно оправданный страх не реализоваться, еще больший страх так и не заиметь свою жилплощадь и провести жизнь в разъездах, а впоследствии еще и стать плохим родителем, нет ничего удивительного, что молодые люди откладывают продолжение рода», — указано в информации.
Также одной из причин названа урбанизация.
«Сейчас в селах проживает 37%, а городах — 63% населения. И доля последних ежегодно растет. В городах уровень рождаемости традиционно ниже, чем в сельской местности. Так в 2024 году СКР у горожанок составлял 2,48, тогда как у сельчанок он был равен 3,44. В условиях города семьи чаще ограничиваются одним-двумя детьми. Например, в самом крупном городе Казахстана Алматы СКР составляет 1,85. Иначе говоря, население мегаполиса главным образом растет не за счет рождаемости, а за счет миграции. Кстати, первыми влияние урбанизации на снижение рождаемости ощутили страны Европы еще в XIX веке. В XX веке эти процессы только усилились. Экономика континента начала вставать на рельсы индустриализации. Появившиеся заводы и фабрики требовали все больше рабочих рук. Это привело к массовому переселению сельского населения в города, где из-за дороговизны жизни, открывшихся возможностей в сфере образования и карьерного роста для женщин, новых взглядов на семью, многодетность стала редкостью», — сообщили авторы.
В последующем эта тенденция распространилась по всему миру. Снижение рождаемости наблюдается в Европе, Америке, Африке и Азии. Исключение составляют ряд стран Африки и Центральной Азии.
«Рекордсменом по снижению рождаемости является Южная Корея. Там самый низкий в мире суммарный коэффициент рождаемости — (тире) 0,7, то есть меньше одного ребенка на женщину. Простыми словами, страна вымирает. И такое будущее ожидает многие государства мира. Казалось бы, рождение детей — это личное дело каждого. Самое главное, чтобы человек был счастлив. Все правильно. Никаких проблем здесь быть не должно. Но это только на первый взгляд», — подчеркивают журналисты.
По их мнению, если посмотреть на ситуацию в целом, то получится, что в будущем снижение рождаемости может принести множество проблем для всех.
Вот основные из них:
— Старение населения. Когда рождаемость падает, доля пожилых людей в обществе увеличивается. Это ведет к росту финансовой нагрузки на систему здравоохранения и пенсионное обеспечение;
— Увеличение налогового бремени на молодежь. Когда население стареет, остается меньше людей, которые могут работать и платить налоги. В результате налоговая нагрузка на молодежь и трудоспособное население возрастает;
— Снижение экономической активности. Уменьшение числа молодых людей влияет на потребительский спрос, так как молодежь обычно потребляет активнее.
— Дефицит рабочей силы. Меньше детей в будущем означает, что количество трудоспособных людей будет уменьшаться. Это может привести к нехватке рабочей силы и замедлению экономического роста.
«Государство вынуждено будет это компенсировать активным привлечением в страну иностранных рабочих. Бесконтрольный наплыв мигрантов может ухудшить криминальную ситуацию и привести к возникновению межнациональных конфликтов. Более того, в дальнейшем, по мере получения ими гражданства, количество новых граждан страны, за счет миграционного притока и их более высокой рождаемости, будет расти. Их взгляды на жизнь могут серьезно отличаться мировоззрения местного населения, культура и традиции которого для новых граждан могут играть второстепенную роль. И если не будет полноценного интегрирования в новое общество в новой стране, то вполне возможен рост ксенофобских настроений. Опыт стран Европы или России наглядный тому пример. Таким образом, низкая рождаемость может негативно повлиять как на экономические, так и на политические и даже культурные аспекты жизни казахстанцев», — говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что сейчас позиции Казахстана по рождаемости в мире хорошие.
«Она у нас еще выше, чем у многих стран. Правительство ожидает, что к 2050 году численность казахстанцев достигнет 27,5 млн человек. Однако эти прогнозы вполне могут быть со временем изменены в сторону уменьшения. Сегодняшние тенденции на пересмотр роли семьи могут способствовать снижению числа рождения детей, что может привести к негативным последствиям, как в экономике, так и в жизни общества. Проблема в том, что старая система взглядов на браки и разводы, роли супругов в семье, рождение и воспитание детей, себя изжила. Понятно, что как раньше относиться к этим вопросам уже нельзя. Когда женщин зачастую принуждали выходить замуж и рожать, терпеть физическое и психическое насилие над собой. Но и новую систему, при которой у женщин было бы желание вступать в брак и рожать, не создали», — резюмирует «За нами уже выехали».