Рождаемость падает в Казахстане и последствия могут быть катастрофическими

«Она у нас еще выше, чем у многих стран. Правительство ожидает, что к 2050 году численность казахстанцев достигнет 27,5 млн человек. Однако эти прогнозы вполне могут быть со временем изменены в сторону уменьшения. Сегодняшние тенденции на пересмотр роли семьи могут способствовать снижению числа рождения детей, что может привести к негативным последствиям, как в экономике, так и в жизни общества. Проблема в том, что старая система взглядов на браки и разводы, роли супругов в семье, рождение и воспитание детей, себя изжила. Понятно, что как раньше относиться к этим вопросам уже нельзя. Когда женщин зачастую принуждали выходить замуж и рожать, терпеть физическое и психическое насилие над собой. Но и новую систему, при которой у женщин было бы желание вступать в брак и рожать, не создали», — резюмирует «За нами уже выехали».