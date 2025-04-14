Омичам придется больше платить за турпутевки и билеты на поезда

По данным ведомства, сильнее всего подорожали туристические путевки в Турцию — на 24, 3%. Путешествия в другие страны дальнего зарубежья выросли в цене в среднем на 10−16%. Также подорожали билеты на скорые пассажирские поезда — на 10, 1%. А вот путешествие в Беларусь, напротив, стало стоить дешевле — на 1,8%.