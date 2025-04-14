Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам придется больше платить за турпутевки и билеты на поезда

Больше всего подорожали путевки в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с наступлением сезона отпусков ощутимо подорожали туристические путевки и билеты на поезда. Цены на услуги и товары в регионе по состоянию на март месяц проанализировал Омскстат.

По данным ведомства, сильнее всего подорожали туристические путевки в Турцию — на 24, 3%. Путешествия в другие страны дальнего зарубежья выросли в цене в среднем на 10−16%. Также подорожали билеты на скорые пассажирские поезда — на 10, 1%. А вот путешествие в Беларусь, напротив, стало стоить дешевле — на 1,8%.

Ранее мы писали, как за месяц подорожал продуктовый набор.