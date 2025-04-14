В Таганроге воссоздают вишневый сад по мотивам пьесы Антона Чехова

— Без преувеличения могу сказать, что сегодня мы стараемся осуществить мечту многих поколений таганрожцев — создать на всей территории, прилегающей к историческому зданию гимназии, вишнёвый сад. Изначально было понятно, что воссоздать гимназический сад в том виде, каким он был при Чехове, невозможно. Мы создаём не просто «сад при музее», а новое городское общественное пространство, который соединяет в себе историческую память и современные подходы к благоустройству, — рассказала директор Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко.