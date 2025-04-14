В Таганроге воссоздают вишневый сад по мотивам пьесы Антона Чехова

В Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике проведено зеленое благоустройство. К экологической инициативе по высадке гимназического сада присоединился Сбер.
В 19 веке здесь располагалось здание мужской гимназии, где с 1868 по 1879 годы учился Антон Павлович Чехов. В настоящее время облагораживанием объекта культурного наследия занимаются жители города вместе с музеем и партнёрами при поддержке Правительства Ростовской области. Одним из этапов работы стало воссоздание вишнёвого сада по мотивам одноименной пьесы известного писателя.
— Без преувеличения могу сказать, что сегодня мы стараемся осуществить мечту многих поколений таганрожцев — создать на всей территории, прилегающей к историческому зданию гимназии, вишнёвый сад. Изначально было понятно, что воссоздать гимназический сад в том виде, каким он был при Чехове, невозможно. Мы создаём не просто «сад при музее», а новое городское общественное пространство, который соединяет в себе историческую память и современные подходы к благоустройству, — рассказала директор Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко.
Фото: предоставлено Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником.
Участники мероприятия, приуроченного к областному Дню древонасаждений, высадили 27 саженцев декоративной вишни, похожей на японскую сакуру. Это первый шаг в создании гимназического сада, который продолжит развиваться по утвержденному плану озеленения. Официальное открытие сада для горожан намечено на октябрь 2025 года.
— Для Сбера особенно ценно участвовать в проектах, которые сохраняют культурный код и уникальные традиции донского края. Гимназический сад — это не просто зелёная зона, а живая связь поколений, напоминание о богатой истории Таганрога. Поддерживая такие инициативы, мы создаём среду, где современные жители могут буквально прикоснуться к наследию прошлого, — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева.